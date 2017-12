Mon année 2017 en cinq albums marquants

Histoire de faire (un brin) différent, je vous propose ici cinq albums qui m’ont tout simplement marqué, indépendamment des notes que j’ai attribuées à ces disques au cours des dernières semaines.

Bref, que des coups de cœur.

Mount Eerie - A Crow Looked At Me

Photo courtoisie

Un cancer, un décès puis un disque

En 2015, une grenade éclatait chez les Elverum. Tout juste après avoir accouché de sa fille, l’artiste québécoise Geneviève Castrée apprenait qu’elle souffrait d’un cancer.

Avance rapide jusqu’en janvier 2017 lorsque le touche-à-tout Phil Elverum refait surface pour annoncer un album à venir pour son projet folk Mount Eerie. Il annonçait là A Crow Looked At Me, une œuvre inspirée du tragique décès de son amoureuse en juillet 2016.

Et quel disque !

Puis maintenant...

Bien que Mount Eerie abondait déjà dans la chanson hyper personnelle sur fond de mélodies minimalistes, Elverum pousse ici l’exercice jusqu’à son paroxysme. Au diable la métaphore et les couches sonores sur cette nouvelle offrande.

Ici, Elverum triture son deuil et, surtout, son amour dans une intimité désarmante.

On en vient à se sentir de trop tant ses compositions semblent être, en fait, des monologues accompagnés à la guitare pour meubler le silence dans la maisonnée.

Au risque de s’emporter, A Crow Looked At Me transcende le disque. C’est une expérience dont on ne sort pas indemne.

Loud - Une année record

Photo courtoisie

Incroyable, mais vrai : la sensation locale du moment n’a pas encore été abordée dans ces pages. Tentons de crever l’abcès en revenant sur cet album-phénomène consacrant Loud comme un rappeur solo incroyablement pertinent et un parolier plus que convaincant. Bref, pour celles et ceux qui feraient encore la sourde oreille : tendez-la. Les accolades reçues par l’artiste depuis le dévoilement de son « année record » sont amplement méritées.

Father John Misty - Pure Comedy

Photo courtoisie

À l’image du conte de Hans Christian Andersen, les nouveaux habits de l’empereur (des hipsters) dévoilent un Josh Tillman quasiment nu. Sûrement son œuvre la plus personnelle – et donc la plus éloignée de son alter ego Father John Misty – Pure Comedy étonne par sa poésie sociale brutalement franche, mais aussi par son approche grandiose, très seventies, de la pop. Sans blague, on dirait par moment un album oublié des belles années d’Elton John... et c’est un compliment, en passant.

Mary J. Blige - Strength Of A Woman

Photo courtoisie

Trois ans après avoir renoué avec le succès critique et populaire avec The London Sessions, la grande dame du R&B applique la formule – collaborer avec de gros noms de la pop et de l’électro britannique – à l’Amérique du Nord et le résultat est encore plus explosif, voire même plus plaisant. Projet réunissant des producteurs de renom (allant de Kanye West... au Québécois Kaytranada), Strength Of A Woman est particulièrement musclé côté beats accrocheurs, mais la véritable force du disque demeure la voix et la prestance de Blige. Épatant !

The Smith Street Band - More Scared of You Than You Are of Me

Photo courtoisie

La chair de poule, les yeux qui brillent, le cœur qui bat la chamade, voire la sueur qui perle sur le front. Bref, cette sensation quand tu découvres un nouveau groupe favori. C’est un peu ce qui m’est arrivé avec ce quatrième album (j’étais en retard, en effet) du combo rock australien. Au programme : des chansons simplistes, mais qui cognent. Une voix égosillée, mais des propos cruellement francs. Et, surtout, l’envie de chanter avec une pinte dans la main et l’épaule d’un « buddy » dans l’autre. Les fans d’Hollerado et de Jeff Rosenstock (qui réalise l’album) vont adorer.