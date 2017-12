Plus de 60 ans au Canada... sans citoyenneté

VANCOUVER, C.-B. | Après avoir passé plus de 60 ans au pays, une Britanno-Colombienne d'origine allemande a découvert avec stupéfaction qu’elle n’avait pas la citoyenneté canadienne.

Irene Gyselinck, 67 ans, n’avait qu’un an lorsqu’elle est arrivée au Canada le 25 août 1951, a rapporté samedi CBC News. Arrivant d’Allemagne avec sa mère et son frère, c’est à titre de réfugiée qu’elle est a été accueillie au pays, le seul qu’elle n’ait jamais connu.

Mme Gyselinck a grandi au Manitoba et vit maintenant à Deep Cove, en Colombie-Britannique. Elle a notamment travaillé comme soudeuse et détaillante automobile, elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle a toujours eu un numéro d’assurance sociale, des assurances maladie et elle a payé ses impôts.

Sa vie s’est drôlement compliquée lorsqu’elle a découvert son véritable statut en mars 2012. Elle tentait alors d’entrer aux États-Unis avec son permis de conduire, ce qui n’était plus possible pour les Canadiens après 2009. Les douaniers lui ont dit de se procurer rapidement de vrais documents de voyage puisque rien ne prouvait son droit de rentrer au Canada.

Elle a immédiatement entrepris des démarches pour avoir la confirmation de son statut officiel. À sa grande surprise, elle a appris ne jamais avoir obtenu sa citoyenneté canadienne.

Lutte constante

Depuis ce temps, elle est en constante bataille avec Immigration Canada pour avoir des documents prouvant son statut de résidente permanente. Incapable d’obtenir des cartes d’identité valides, elle risque de perdre ses assurances maladie. Après la mort de son mari, en 2013, elle s’est même vue refuser les indemnités de prestation auxquelles elle avait droit.

«J’ai toujours senti que je faisais partie du système, a-t-elle confié en entrevue au réseau CBC. Maintenant, je sens que les 66 années que j’ai passées ici ne comptent pas.»

Mme Gyselinck ne sait pas pourquoi sa mère n’a pas rempli les formulaires pour l’obtention de la citoyenneté. Aujourd’hui âgée de 95 ans et atteinte de démence et d’Alzheimer, sa mère ne peut lui fournir aucune aide dans ses démarches.

Ne possédant pas non de papiers allemands, Mme Gyselinck est en quelque sorte orpheline de citoyenneté. «Je réalise que je n’ai pas de pays. Je suis une immigrante sans documents.»

Son frère n’a pas le même problème puisqu’il a obtenu son passeport à l’âge de 18 ans, lorsqu’il a joint le Royal Canadian Navy.