Retraite de rêve: le tour de l’Amérique en campeur

Un homme de 65 ans a vendu tout ce qu’il avait pour vivre dans un petit campeur et voyager partout aux États-Unis six mois par année.

En 2015, la femme de Benoît Dufour est décédée du cancer. Après avoir pris du recul, il a décidé de partir à l’aventure en parcourant les États-Unis six mois par année durant l’hiver.

« Je devais m’occuper à la retraite. Je sais très bien que je n’aurais pas fait cela avec ma femme, ce n’était pas son genre de partir ainsi à l’aventure. Je n’ai rien qui me retient au Québec. C’est le moment de vivre l’aventure. Ça me manquait dans mes années de travail », a ajouté Benoît Dufour, qui avait parcouru l’Afrique et l’Europe durant plusieurs semaines lorsqu’il était âgé de 22 ans.

En mars dernier, le Bouchervillois a pris sa retraite après avoir travaillé dans le domaine de la restauration pendant 40 ans.

Photo courtoisie

Il a vendu son condo en juin dernier, réalisant un profit de 60 % comparativement au prix qu’il avait payé en 2000. Il a également vendu sa voiture et ses meubles pour gonfler son compte en banque. Depuis les cinq derniers mois, l’ancien cuisinier vit dans son petit campeur.

Dans quelques mètres carrés, il a une petite cuisine, une chambre à coucher, le nécessaire pour se laver et une petite télévision pour se désennuyer.

La liquidation de tous ses actifs lui a permis de se procurer une camionnette avec 100 000 km au compteur et un campeur d’occasion pour la somme de 40 000 $.

Vivre avec 100 $ par semaine

M. Dufour a quitté le Québec le 27 octobre pour aller aux États-Unis. Il se rend dans des stationnements de centres commerciaux avec sa camionnette pour dormir.

Selon ses estimations, il ne lui en coûte pas plus de 100 dollars par semaine pour vivre, surtout qu’il essaie de demeurer plusieurs jours au même endroit pour limiter les coûts en essence.

« Une fois l’épicerie et l’essence payées, on a pas mal fait le tour. Je m’offre des petites sorties. Je fais des petites dépenses folles, mais sans cela, il est possible de vivre ici avec 100 $ par semaine », a expliqué le retraité qui vient tout juste de s’acheter une canne à pêche.

Pêche

Après avoir passé environ une vingtaine de jours dans la région de Daytona, Benoît Dufour s’est dirigé vers le sud pour aller pêcher sur le lac Okeechobee, un des plus grands lacs de l’État de la Floride.

« Je suis un grand fanatique de pêche. J’ai fait les démarches pour un permis de pêche en Floride. C’est une activité incroyable. J’irais tous les jours si je le pouvais », a relaté celui qui pêche l’achigan à grande bouche là-bas.

Ce dernier désire toutefois conserver sa carte d’assurance maladie du Québec s’il venait à avoir des problèmes de santé. Selon la politique de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), il devra passer plus de 183 jours par année au Québec. Il a l’intention de vivre dans son campeur l’été au Québec.

Ce qu’il a fait pour payer sa retraite de rêve