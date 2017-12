Réunion au lac-à-l’épaule

Comme le disent souvent les décideurs du monde politique ou du monde des affaires, on va faire un lac-à-l’épaule. On va tout analyser, on va demander l’avis des principaux intervenants et, ensuite, on va prendre les décisions qui s’imposent.

Ça s’applique également au monde du sport. Le Canadien en est un bel exemple.

Le contexte, avouons-le, est bien particulier.

Dans un premier temps, l’équipe n’est qu’à deux points des Bruins de Boston au troisième rang de la division Atlantique... mais les Bruins ont trois matchs de plus à disputer.

Séquence déterminante

Le hic, cependant, c’est que les deux équipes n’ont toujours pas croisé le fer depuis le début de la saison. Elles le feront en trois occasions au mois de janvier. Trois matchs en huit jours, dont deux à Montréal.

Après cette séquence, le moment sera bien choisi pour les penseurs de l’organisation de dresser un modèle d’affaires. Geoff Molson prétend que ses hommes de confiance et lui ont déjà un plan sur la table.

Cool.

On peut donc présumer que ce plan comporte plusieurs options puisque les prochaines semaines auront un impact sur la présente saison et sans doute sur les orientations de l’organisation. Va-t-on dans la bonne direction avec les effectifs en place ? A-t-on les éléments nécessaires pour foncer dans les prochaines années avec de grandes ambitions ?

Est-ce le moment de liquider certains joueurs pour justement se préparer aux prochaines saisons avec une équipe différente ? Le Canadien sera-t-il un acheteur, avec ses 8 millions de dollars dans les coffres, ou sera-t-il un vendeur parce que les résultats obtenus ne correspondent pas du tout aux attentes ?

Sept matchs à l’étranger

Le Tricolore va disputer ses sept prochains matchs à l’étranger avec un arrêt aujourd’hui à Ottawa pour un match en plein air. Puis, ce sera le « terrible » voyage dans l’Ouest canadien. À Vancouver, mardi prochain, et deux matchs en deux soirs en Alberta, vendredi et samedi.

Une pause en raison de la fête de Noël puis à nouveau quelques matchs à l’étranger, en Caroline, le lendemain à Tampa, puis une visite à Sunrise.

Par conséquent, avec les trois matchs contre Boston, puisque l’enjeu d’ici à la fin de la saison sera la troisième place au classement de la division Atlantique – on doute qu’il puisse se retrouver dans le secteur des équipes repêchées avec une division Métropolitaine plus puissante – et les résultats de la période des fêtes, les penseurs du Centre Bell auront suffisamment d’information pour revoir le plan adopté en début de saison et qui, à la lumière des performances, ne tient plus.

Prévisions à réviser

Dans ce plan d’avant-saison, on peut présumer qu’on prévoyait une saison de plus de 30 buts pour Max Pacioretty. Qu’on s’attendait à une production de plus de 60 points de la part de Jonathan Drouin. Qu’on prévoyait un meilleur rendement d’Alex Galchenyuk avec comme perspective une saison de 30 buts.

On croyait assurément, puisque Marc Bergevin l’a claironné cet été, que l’équipe posséderait une meilleure brigade défensive que l’an dernier. Et, évidemment, on avait sûrement prévu que Carey Price, maintenant lié à l’organisation pour les huit prochaines années, connaîtrait une saison du tonnerre.

On n’est pas encore à la mi-saison et ce plan pourrait être largué – on aurait dû procéder déjà – après le 15 janvier... à cinq semaines de la date limite pour compléter des transactions.

Que faire avec Pacioretty s’il ne parvient pas à se sortir d’impasse ? Que faire avec Galchenyuk si Claude Julien continue de tout lui mettre sur le dos alors que les autres profitent d’une certaine immunité ? Que faire avec quelques défenseurs qui ont du mal à compétitionner en raison de la rapidité de plusieurs équipes ?

Que faire avec Drouin qu’on a muté au centre parce qu’on a lamentablement échoué dans les recherches pour un joueur de centre de haut niveau ?

Il faudra trancher. Les hautes instances n’auront pas le choix. Au cours des quatre prochaines semaines, les décideurs auront l’opportunité de remettre les pendules à l’heure.