Traditionnel tri du temps des Fêtes chez Moisson Montréal

MONTRÉAL | Moisson Montréal tient ce samedi son activité de tri des paniers de Noël, un classique du temps des Fêtes.

La Moisson de Noël regroupe 200 bénévoles et partenaires qui confectionneront les paniers de Noël devant être remis aux 137 000 bénéficiaires de l’organisme.

«On prépare des paniers afin qu’eux aussi puissent avoir une belle période des Fêtes», a indiqué Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

«Il y a moyen de se mettre en action pour ceux qui sont moins chanceux que nous. On aura fait 16 000 paniers de Noël cette année, et on pense qu’il y a un grand besoin pour ça», a-t-il ajouté.

Les paniers sont composés en majorité de denrées qui ont été données par des entreprises à Moisson Montréal. Ils seront distribués à 250 organismes de la région de Montréal.

«Il faut être conscient qu’il y a 137 000 personnes de Montréal qui ne mangent pas à leur faim et on est capable de leur donner un coup de main. Sans cette nourriture, ces gens-là ne peuvent pas s’insérer dans la société. Ensemble, on peut faire une grande différence», a conclu M. Daneau.

La comédienne Élise Guilbault, porte-parole de l’organisme, était également sur place pour participer à l’effort collectif samedi.

«Sincèrement, à partir du moment où on apprend comment ça fonctionne Moisson Montréal et qu’il a tellement de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire, on ne peut pas rester chez nous tranquille en se disant que ça va passer, a-t-elle dit en entrevue à TVA Nouvelles. Et rappelons-nous que la pauvreté, ça peut concerner tout le monde un jour ou l’autre.»

L’activité de bénévolat était animée par MC Gilles. Le groupe Lendemain de veille et l’ensemble vocal Les Nanas devaient offrir des prestations musicales.