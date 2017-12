Villas et croisière pour riches

Daryl Katz, le propriétaire milliardaire des Oilers d’Edmonton, a fait l’acquisition début décembre de la maison la plus chère de Los Angeles. La maison de 22 000 pieds carrés située dans le quartier chic de Malibu donne sur l’océan Pacifique. Selon différents sites spécialisés, la maison a été payée 120 millions $ US. La propriété inclut des œuvres d’artistes célèbres comme Damien Hirst, Ed Ruscha et Sterling Ruby. Katz a fait fortune dans la pharmacie avec la chaîne Rexall.

Un navire de croisière baptisé The World est réservé aux ultra-riches. Il faut avoir au moins 10 millions $ US d’actifs. Il faut aussi être prêt à payer un million $ US par année. Le navire offre des condos à l’intérieur qui se détaillent entre 1,8 et 15 millions $ US. Pour pouvoir être admis sur le bateau, il faut de plus avoir l’appui de deux résidents. Le bateau visite les endroits les plus reculés du monde, comme l’Antarctique, le désert de Namibie et des atolls reculés du Pacifique Sud n’ayant pas reçu de visites depuis deux décennies.