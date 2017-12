Vu de même

Ça roule et pas à peu près. L’argent gicle, jaillit et se pulvérise à une amplitude et une vitesse étourdissantes. Jamais sur les routes d’ici vous n’avez vu autant de véhicules de plus de 50 000 dollars. Des maisons à un demi-million se vendent comme des petits pains chauds et les tours à condo de luxe poussent comme des champignons. Le casino est continuellement plein à craquer et les machines à sous résonnent plus fort que l’Orchestre symphonique. Les jeunes et même les enfants se promènent avec le cellulaire dernier cri, la tablette ou l’ordi haut de gamme.

Fais tes valises, y a rien de trop beau. Le Sud, l’Europe et l’Asie, ça déboule mon Raoul.

À travers tout ça, on se fait un beau pont à quatre milliards, un magnifique train de banlieue et on parle même d’un monorail Montréal-Québec.

Et aller voir un match du

Canadien pour 500 $, on n’a pas peur de ça. Amène-la, ta draft à 10 $.

Chick-E-Chick

Sommes-nous de rationnels consommateurs ? Ne serions-nous pas des clients un peu dupes et gogos ? Que ce soient les gouvernements, mon troisième voisin ou moi-même, nous mordons tous dans l’attrape-nigaud le plus machiavélique de la planète qui s’appelle le crédit. Je sais que nous sommes des clients avertis qui, d’ici 10 jours, allons magasiner comme des enragés. La carte va en manger une maudite.

Je ne veux réveiller personne, mais j’ai comme l’impression que nous y allons un petit peu trop au-dessus de nos moyens.

En cheap que je m’assume, j’ai tellement le goût de fêter Noël le 27. Ne le dites à personne, mais le 26, tout sera à moitié prix.

Tant qu’à faire

« Nous payons la TPS. » (Netflix)

Bravo à l’Armée canadienne qui a acheté ses avions chez Encan H. Australie.

J’espère que le père Noël ne se trompera pas de pont Champlain.

Rodger... le seul gars qui peut dormir dans sa crèche.

David Lemieux veut lui arracher la tête. OK. Mais après, on fait quoi avec le reste ?

À mardi

Noël, le 27. Pas un mot.