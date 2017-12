ST-CERNY, Marc



Chez lui à Verchères le 14 décembre 2017, est décédé à l’âge de 87 ans, M. Marc St-Cerny, bien entouré de son épouse et de ses filles.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette (Dulude), ses filles: Lise (Vincent Hardy), José (Michel Gosselin), Anne (Michel Sauvé), Marthe (Serge Beauchemin), Paule (Yves Hébert) et Suzie (Daniel Trudeau); ses petits-enfants: Claude, Dominic, Julie, Anne, Camille, Luce, Félix et Merlin; ses arrière-petites-filles: Charlie et Clara, et ses belles-soeurs, nièces et neveux.Sa famille veut aussi offrir ses condoléances à tous ceux qui l'aimaient dont ses fils de coeur Denis Tessier et Stéphane Bergeron.La famille souhaite remercier sincèrement son équipe soignante, Nathalie Potvin M.D., Nathalie Blackburn et Marianne Côté ainsi que toute l'équipe de CLSC des Seigneuries.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle vendredi 22 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 23 décembre à compter de 10h.Les funérailles auront lieu, le samedi 23 décembre à 13h30 à l'église St-François-Xavier de Verchères. Suivra l'inhumation au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES450-583-3511