256 000 $ de jurés pour les procès de Turcotte

Les deux procès de Guy Turcotte, reconnu coupable du meurtre non prémédité de ses deux enfants, ont coûté plus de 255 000 $ en frais de jurés seulement.

Les jurés ont été payés 84 202 $ lors du deuxième procès qui s’est déroulé en 2015, selon un document rendu public par le ministère de la Justice du Québec.

Il est impossible de dire avec précision le montant qui a été accordé aux jurés du premier procès en 2011, puisque le ministère a additionné les frais de restaurant dans cette catégorie, pour un total de 73 924 $.

Durant le procès qui avait duré quatre mois en 2011, les frais d’hôtel s’étaient élevés à 11 052 $, 1600 $ et 7696 $ pour le transport durant les délibérations et durant le procès. Avec le choix du jury qui avait coûté 20 127 $, la facture a grimpé à 114 401 $.

Le procès en 2015, lui aussi d’une durée de quatre mois, a été plus dispendieux, avec un total de 141 716 $. Un montant de 19 491 $ a été dépensé pour l’hôtel, 7534 $ pour les restaurants et traiteurs, et 2242 $ pour transporter les jurés. Le choix du jury avait coûté 28 246 $.

Additionnés, les deux procès ont coûté 256 118 $, excluant les autres frais de cour.

Régie par la loi

À titre de comparaison, le procès de Richard Henry Bain avait coûté 184 649 $ en frais de jurés. Pour celui de Luka Rocco­­­­ Magnotta, le ministère avait déboursé 139 929 $.

Rappelons que la rémunération des jurés est régie par la loi. Ils sont payés 103 $ quotidiennement, mais à partir du 57e jour, l’indemnité monte à 160 $. Lors des délibérations, chaque juré reçoit un supplément de 52 $ par jour. D’autres allocations peuvent être accordées.

Guy Turcotte sera de retour en cour le 13 mars 2018. Il conteste la peine de prison à vie dont il a écopé.

Turcotte a poignardé ses enfants, Anne-Sophie et Olivier, à 46 reprises le 20 février 2009 dans leur maison de Pied­mont, dans les Laurentides. Ils avaient 3 et 5 ans.

-Avec la collaboration de Michaël Nguyen