TREMBLAY, Marcel



À Montréal, le mardi 12 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 86 ans, Marcel Tremblay, époux de Suzanne Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline et Huguette et son frère Léo (Monique), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au7388 BOUL. VIAUST-LÉONARDle jeudi 21 décembre 2017 à partir de 17h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.