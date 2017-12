COURCHESNE (née DUPÉRÉ)

Marielle



À Rosemère, le 15 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Marielle Dupéré, épouse de feu M. Gaston Courchesne.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Ghislaine (Claude Drolet), Normand (Ginette) et Daniel (Sylvie), ses petits-enfants Isabelle et Natalie, ses arrière-petits-enfants Pénélope, Daléane et Tommy, son frère Jean-Paul, ses soeurs Lise et Ginette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le mercredi 20 décembre 2017 de 14h à 19h. Une cérémonie aura lieu à 19h au salon même.