SENAY (MARTIN), Andréa



À Boucherville, le 14 décembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Andréa Martin, anciennement professeur, épouse de Gérard Senay vétérinaire retraité.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Tony (Anik Chouinard), feu Patrick, Steeve (France Blais) et Annie, ses petits-enfants Mathieu, Justin, Camilia et Coralie, ses frères Fernand et Normand, ses soeurs Cécile (Guy Lambert) et Jeannette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 décembre de 10h30 à 13h30 au:À l’est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 14h en l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Source Bleue.