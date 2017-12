THERRIEN, André



À Châteauguay, le 15 décembre 2017, à l’âge de 70 ans, est décédé M. André Therrien, époux de feu Mme Jacqueline Trépanier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 23 décembre à compter de 11h, suivi d’une célébration d’adieu à 13h30, en la chapelle du complexe.