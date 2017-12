Guylaine Tremblay lâche son fou

Avec En tout cas, TVA voulait dépeindre une relation mère-fille « honnête, vraie et drôle » à laquelle les téléspectateurs pourraient s’identifier. Mission accomplie.

Après avoir visionné les trois premiers épisodes de cette comédie de Rafaëlle Germain qui entrera en ondes en janvier, nous pouvons affirmer avec certitude que plusieurs personnes se reconnaîtront en observant Danielle (Guylaine Tremblay) et Chloé (Anne-Élisabeth Bossé) se crêper – gentiment – le chignon.

En entrevue au Journal, Guylaine Tremblay avoue avoir vécu la même chose en jouant certaines scènes. Mais elle a pris la chose en riant.

« Être mère, c’est l’affaire la plus merveilleuse au monde, mais c’est aussi l’affaire la plus ingrate. Tes enfants te prennent pour un punching bag, parce qu’ils savent que tu les aimes inconditionnellement. Alors sur qui tu fesses quand tu es frustré ? Sur les personnes que tu aimes et qui t’aiment le plus au monde. »

À saveur Gilmore Girls

D’après une idée originale d’Anne-Élisabeth Bossé et Sophie Parizeau des Productions Casablanca (Série noire), En tout cas brosse le portrait de Danielle, une femme dégourdie et quelque peu envahissante qui quitte Val-d’Or pour venir s’installer à Montréal, où habitent ses deux enfants, Fred (Mickaël Gouin) et Chloé.

Son arrivée bousculera particulièrement sa fille, avec laquelle elle entretient une relation conflictuelle. Championne des « compli-mardes » (que Chloé décrit comme des reproches déguisés en compliments), Danielle dit tout ce qu’elle pense, ce qui crée bien évidemment des frictions.

En tout cas évoque beaucoup Gilmore Girls. Et pas seulement à cause du portrait mère-fille au cœur de l’action. Comme les dialogues d’Amy Sherman-Palladino, ceux de Rafaëlle Germain (Gin tonic et concombre) sont rythmés, punchés, pleins d’esprit et livrés à vive allure par deux comédiennes hors pair. Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé mordent à pleines dents dans chaque réplique. Leur plaisir à s’envoyer la balle est contagieux, et leur chimie, indéniable.

Ça fait aussi du bien de voir Guylaine Tremblay lâcher son fou comique loin de Lietteville et des murs beiges d’Unité 9.

Des Formules 1

La réalisation d’En tout cas a été confiée à François Jaros, qui s’est récemment illustré en signant la websérie L’âge adulte. Le réalisateur de plusieurs courts métrages récompensés à travers le monde (Toutes des connes, Oh What A Wonderful Feeling) qualifie ses acteurs de Formule 1.

Et pour cause. En plus des Tremblay et compagnie, le générique regorge de comédiens chevronnés comme Diane Lavallée et Laurence Lebœuf. Ces dernières incarnent une paire mère-fille fusionnelle, aux antipodes du tandem principal. Espérons qu’elles ressurgissent à plusieurs reprises durant cette première saison.

Hormis deux ou trois séquences aux accents légèrement trop burlesques, comme cette séance de yoga chaud qui traîne un peu trop en longueur, ce début de saison est franchement réjouissant. Et c’est loin d’être un « compli-marde ».

► TVA présente En tout cas les lundis à 19 h 30. À compter du 8 janvier.