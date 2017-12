Les Panthers donnent les commandes de l'équipe à une ancienne meneuse de claque

Les Panthers de la Caroline ont annoncé avoir donné les commandes de l’équipe à Tina Becker, une employée qui a débuté son parcours avec l’organisation comme meneuse de claque.

Becker agira désormais comme chef des opérations. C’est donc elle qui dirigera l’organisation au jour le jour.

Cette décision survient peu de temps après que la NFL ait entamé une enquête concernant des gestes d’inconduites sexuelles visant le propriétaire de l’équipe Jerry Richardson.

L’homme de 81 ans a quitté son poste et a même annoncé qu’il allait vendre la concession à la fin de la saison.

«Les derniers jours ont été les plus difficiles depuis les 19 dernières années que j’ai passées avec les Panthers, a lancé Becker par voie de communiqué. Toutefois, je suis heureuse de voir la détermination et l’engagement que nos employés ont démontré envers l’organisation. Sur le terrain, notre équipe performe à un très haut niveau et je crois que nous avons une chance de remporter le Super Bowl.»

Becker a débuté son parcours avec l’équipe comme meneuse de claque, avant d’occuper plusieurs autres postes administratifs, au fil des années.