Star Wars fait sonner la caisse

Sans grande surprise, le huitième et nouveau film de la saga Star Wars a régné en maître sur le box-office la fin de semaine dernière pour enregistrer le meilleur démarrage de l’année au Québec et en Amérique du Nord.

Sorti jeudi soir passé sur plus de 4200 écrans à travers les États-Unis, Star Wars : les derniers Jedi a récolté plus de 220 M$ au box-office américain lors de ses premiers jours à l’affiche, selon les statistiques du site Box Office Mojo. Il s’agit du second meilleur démarrage de l’histoire aux États-Unis, après le film précédent de la saga, Star Wars : le Réveil de la force, qui avait amassé 247,9 M$ à son premier week-end d’exploitation, en décembre 2015.

Star Wars : les derniers Jedi a aussi enregistré un départ fracassant dans les salles du Québec. Le film réalisé par Rian Johnson a totalement écrasé la compétition en récoltant des recettes de 2,7 M$ au box-office de la province, selon les chiffres de l’agence Cinéac.

Cette performance a permis à Star Wars : les derniers Jedi de s’emparer de la quatrième place des meilleurs démarrages de l’histoire au Québec.

Le film a aussi cartonné à l’échelle mondiale. Selon Box-Office Mojo, Star Wars : les derniers Jedi cumule déjà des recettes d’environ 451 M$ au box-office international. À ce rythme, il devrait rapidement dépasser le cap du milliard de dollars.

Des fans divisés

Si la critique a encensé le nouveau Star Wars de façon quasi unanime, la réaction des fans semble plus mitigée sur internet et les médias sociaux. Selon un article publié lundi sur le site spécialisé Indiewire, Les derniers Jedi est un des films Star Wars qui divise le plus les fans.

Sur le populaire site Rotten Tomatoes qui recense les critiques de médias nord-américains, mais aussi de fans, Star Wars : Les derniers Jedi a obtenu une note moyenne de 56 % de la part du public (en date de lundi) à partir de plus 107 000 commentaires. À titre de comparaison, Le Réveil de la Force avait été beaucoup plus apprécié par les internautes, qui lui avaient donné une note moyenne de 88 %.

Sur le site Metacritic, une autre référence pour les cinéphiles, Les derniers Jedi obtenait une note moyenne de 4,9 sur 10 de la part des internautes.

Selon le Indiewire, cet accueil des fans s’explique en partie par le fait que le réalisateur Rian Johnson s’est permis beaucoup de libertés avec l’intrigue des Derniers Jedi et a démoli plusieurs théories sur les origines des nouveaux personnages qui avaient été développées par les fans à la suite de la sortie du Réveil de la Force. Un des commentaires qui revient le plus souvent chez les internautes est qu’avec son approche enfantine, Disney a détruit l’esprit de la trilogie originale de Star Wars.

Les 5 meilleurs premiers week-ends de l’histoire au box-office québécois

Star Wars : le Réveil de la Force

(2015) : 3,3 M$

Le Code Da Vinci

(2006) : 3,1 M$

Les Avengers : le film

(2012) : 2,8 M$

Star Wars : les derniers Jedi

(2017) : 2,7 M$

Twilight - Tentation

(2009) : 2,7 M$

(Source : Cinéac)