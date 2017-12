10 sorties cinéma à faire en famille

Plus sérieux que les autres films proposés, ce long métrage d’animation, adaptation du roman jeunesse du même nom de Deborah Ellis, permet aux jeunes de se familiariser avec certains aspects du monde d’aujourd’hui. Dans une société où les femmes n’ont pas d’existence propre, Parvana, une jeune Afghane, doit subvenir aux besoins de sa famille. Humain et sensible.