Le match du Canadien, samedi dernier à Ottawa, c’est ce soir qu’il aurait fallu le disputer.

La Ligue nationale a 100 ans précisément aujourd’hui. Ce mercredi de 1917, il y avait deux matchs au calendrier. Faut dire que le circuit ne comptait que quatre équipes, dont deux de Montréal : les Wanderers et les Canadiens. Les Wanderers, de peine et de misère, ont battu les Arenas à Toronto 10 à 9, alors que les Canadiens ont planté les Sénateurs 7 à 4 devant 5000 spectateurs à Ottawa. Joe Malone, un ex-Nordiques... heu, pardon, un ex-Bulldogs de Québec, avait compté cinq buts, un exploit qu’il répétera trois fois au cours de la saison. Il était en feu, réussissant au moins un but dans ses 14 premières rencontres consécutives. Son coach, George Kennedy, l’avait converti en ailier gauche et le faisait jouer avec Newsy Lalonde et Didier Pitre.

LA PREMIÈRE

Ce que l’histoire ne dit pas, c’est que la première saison d’existence de la NHL n’était pas très annonciatrice ou prolifique. La Ligue avait été créée pour sortir l’indésirable Edward Livingstone, proprio des Blueshirts de Toronto, et devait compter cinq équipes.

Toutefois, faute d’argent, Québec s’est désisté. Ensuite, les Wanderers de Montréal ont cessé leurs activités parce que leur aréna a passé au feu dès le début de la saison. En séries éliminatoires, les Canadiens seront battus par Toronto, qui passe en grande finale contre la meilleure équipe de la Ligue de l’Ouest, les Millionnaires de Vancouver.

Donc, quelle fut la première équipe de la NHL à gagner la Coupe Stanley ? Les Arenas de Toronto, qui deviendront les St-Patricks et les Maple Leafs en 1926.

À leur tout premier match à Toronto, les Arenas n’avaient eu que 700 spectateurs, même si plusieurs billets avaient été donnés. Et, non, le maire ne s’appelait pas Coderre.

TI-PAQUET

Plus de 200 glissements de terrain au Québec en 2017. Est-ce que ça inclut le Canadien ?

Fin de la Formule E à Montréal. L’événement plante.

Ce soir à Vancouver, Price devrait saluer la foule. Sa famille sera dans les gradins et nous, nous allons tous être couchés.

« Fin de la Formule E. On fait quoi avec nos billets ? » (Denis)

À DEMAIN

Formule « E ». « E » comme dans exit.