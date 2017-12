1,5 milliard $ de projets pour le Groupe Maurice

Avec 21 projets de résidences pour aînés dans ses cartons, totalisant des investissements de 1,5 milliard $, le Groupe Maurice ne chômera pas au cours des prochaines années, a appris Le Journal.

Luc Maurice, président du Groupe Maurice

« On ne sait pas si tous ces projets verront le jour, mais on est en mode croissance pour plusieurs années à venir », soutient le grand patron du Groupe Maurice, Luc Maurice.

Actuellement, le Groupe Maurice détient 33 résidences pour aînés au Québec, totalisant plus de 11 000 unités de logement. La valorisation du Groupe Maurice est estimée à 2,2 milliards $.

D’ici 18 mois, sept nouvelles résidences du Groupe Maurice en construction viendront s’ajouter au réseau actuel. La valeur de ces nouvelles résidences atteindra les 500 millions $.

Le président du Groupe Maurice ne cache pas que la prochaine décennie s’annonce fertile alors que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans explosera au Québec.

« Pour affronter cette demande, le Québec devra construire plus de 6000 unités de logement pour aînés par année au cours des 25 à 30 prochaines années », précise-t-il.

D’ici 50 ans, 12 % de la population du Québec sera âgée de plus de 80 ans, alors que ce groupe ne représente que 4 à 5 % actuellement.

Forte demande

Depuis quelques années, le Groupe Maurice construit environ 1000 unités de logement par année au Québec. Cette cadence pourrait augmenter en raison d’une forte demande de résidences pour aînés autonomes.

Une résidence type pour le Groupe Maurice comporte généralement entre 300 et 400 unités de logement et des investissements de 50 à 70 millions $.

« Chaque fois que l’on construit une résidence, on attire aussi des commerces de proximité comme des supermarchés et des pharmacies », précise M. Maurice, dont le taux d’occupation des résidences est de 98,2 %.

Un produit adapté

Le Groupe Maurice soutient que ses résidences répondent de plus en plus à un besoin des Québécois qui souhaitent améliorer leur qualité de vie.

« Nos résidences très modernes donnent aux gens un milieu de vie. On constate que les gens qui viennent habiter chez nous choisissent et décident de vivre dans des lieux plus stimulants, plus confortables et épicuriens. La notion de plaisir est importante. On doit toujours penser à nos clients », souligne M. Maurice.

Le Groupe Maurice