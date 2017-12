RENAUD, Aline



Le 14 décembre 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée madame Aline Renaud, fille de feu Victor Renaud et de feu Alice Charbonneau.Elle laisse dans le deuil, ses frères, André (Nicole), Paul (Michelle), ses soeurs, Solange, Cécile (André), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 décembre 2017 dès 10h en l’église de Saint-Hilaire suivi des funérailles à 11h. (260 Chemin des Patriotes N, Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 3H4).Un merci particulier à tout le personnel d’unité de vie – 1er étage du Centre d’hébergement Champlain-des-Pommetiers.