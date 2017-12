LEPAGE, Reynald



À Laval, le 17 décembre, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Reynald Lepage, époux de feu Jeannette Deguire et père de feu Diane.Il laisse dans le deuil ses filles Mireille (Louis Cyr), Jocelyne (feu Maurice Malo), Johanne et Monique (Lise Cadieux), ses petits-enfants Mélanie, Frédéric, Francis, Annie, Valérie, Roxanne, leurs conjoint(e)s, huit arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Magella Grenier (feu Jacques Lepage), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le jeudi 21 décembre dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 19h30.