6 activités à faire à Montréal entre Noël et le jour de l'An pour profiter de la neige

Pour ceux qui restent en ville durant le temps des Fêtes, vous serez d’accord que les journées entre le 25 et le 31 sont parfois très tranquilles.

Toutefois, cette année sera probablement différente grâce à ces six activités qui vous feront profiter de la belle neige tombée.

1. Montrer vos talents à la patinoire du Vieux-Port

Une publication partagée par Julia Parrillo (@juliaparrillo) le 19 Déc. 2017 à 4 :52 PST

Même si vous n’êtes pas très solides sur vos patins, il y a fort à parier que ça charmera chéri! Profitez-en pour admirer le panorama pittoresque du Vieux-Montréal et y prendre quelques clichés!

2. Aller aux Veillées du Quai de Montréal en Fêtes

Une publication partagée par Vieux-Port de Montréal (@vieuxportmtl) le 9 Déc. 2016 à 7 :03 PST

Les 29 et 30 décembre, direction le Quai Jacques-Cartier pour vous réchauffer un peu. Sur place : DJ, beer garden hivernal et performances d’artistes locaux. Le plus beau là-dedans, c’est que c’est gratuit!

3. Assister à la vidéoprojection Les Lointaines au Quartier des spectacles

Une publication partagée par Jonathan Lurie (@jonathanlurie) le 18 Déc. 2017 à 9 :41 PST

Jusqu’au 28 janvier, promenez-vous dans le Quartier des spectacles pour admirer la projection Les Lointaines sur la façade du pavillon Président Kennedy. Un spectacle haut en couleurs à admirer entre amis ou en amoureux. Profitez-en pour prendre quelques selfies!

4. Se balader en amoureux au Parc du Mont-Royal

Une publication partagée par Amélie | Blogueuse Lifestyle ✨ (@naturellementblonde_) le 19 Déc. 2017 à 4 :40 PST

Le Parc du Mont-Royal vous propose une foule d’activités pendant l’hiver passant du ski de fond, à la glissade, à la raquette et plus encore. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous balader lorsque la température est douce et admirer la vue époustouflante sur la ville!

5. Immortaliser votre moment avec le Vilain Sapin

Une publication partagée par Village du Vilain Sapin (@villagevilainsapin) le 16 Déc. 2017 à 12 :42 PST

L’équipe de Sapin MTL a joué dans la dérision cette année pour attirer plusieurs curieux sur la rue Prince-Arthur, qui s’empressent de s’immortaliser aux côtés du Vilain Sapin. C’est bien connu, l’imparfait a beaucoup de charme!

6. Faire du lèche-vitrine sur l’Avenue Mont-Royal

Une publication partagée par Michaël ♉️ 毅 🇭🇰 (@limnk) le 3 Déc. 2017 à 5 :33 PST

Il n’est pas difficile de passer une journée entière sur l'Avenue Mont-Royal alors que la neige tombe doucement. Sur votre chemin, dégustez un brunch tardif à la Binerie Mont-Royal, arrêtez-vous ensuite chez Diabolissimo pour y acheter des pâtes fraîches et finissez le tout au Terminal pour une bière d’après-midi!

Pour plus d’idées de sorties pendant les Fêtes, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!