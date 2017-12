5 choses clochent dans ce portrait de famille de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, a partagé sur Instagram ce qui semblait être au départ un portrait de famille des plus anodin. Or, quelques internautes à l’œil aiguisé ont analysé l’image de plus près.

Voici ce qu’ils ont remarqué.

5. Le sapin de Noël

Instagram

Découragé par le projet? La famille Ronaldo semble avoir interrompu la décoration de leur sapin de Noël pour un look plus épuré.

4. Les photos au mur

Instagram

Étrangement, seuls les portraits du joueur de soccer et de son fils Cristiano Ronaldo Jr ont été encadrés et accrochés au mur.

3. À la maison, c’est Ronaldo qui porte les culottes

Instagram

Peut-être pas toujours, mais c’est lui qui «pitonne!»

2. Un peu exagéré la luminosité

Instagram

Pourquoi tant de lumière dans une pièce vacante?

1. Des fleurs, des fleurs, des fleurs

Instagram

Instagram

Instagram

Pourquoi pas? Après tout, il vient de remporter son 5e Ballon d’Or.