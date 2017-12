THERRIEN, Réal



À la suite d'un long combat de plus de 12 ans contre la SLA, le 17 décembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Réal Therrien, de Blainville, époux de Mme Huguette Godbout.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Gaetan), Michel (Natacha), Pierre (Cathy) et Isabelle (Jean-François), ses 8 petits-enfants: Erika, David, Olivia, Tamara, Thomas, Florence, Félix et Camille, son frère Miguël, ses 2 soeurs Louisette et Henriette, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418 CURÉ LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8jeudi, le 21 décembre 2017, de 19h à 22h et vendredi, le 22 décembre, dès 10h. Les funérailles seront célébrées en l'église de St-Eustache ce même vendredi à 13h30.Au lieu de fleurs, des dons à la SLA seraient appréciés.