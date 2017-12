LANOUE, Irène



Dans la quiétude de son domicile, le 14 décembre 2017, Irène Lanoue est décédée à l’âge de 74 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie Champagne, son gendre Marcel Pronovost, ses petits-enfants Justine et Jean-François Pronovost; ses soeurs Marguerite Lanoue, Reine-Aimée Lanoue, Marie-Thérèse Tougas; parents et amis.Qu’on ait connu Irène comme enseignante, compagne de voyage, voisine à Boucherville, patiente lors des nombreux soins qu’ont demandés le cancer avec lequel elle a vécu pendant près de 19 ans, qu’on l’ait côtoyée pendant quelques temps ou la vie durant, elle demeure vivante dans notre mémoire et notre coeur.La famille recevra parents et amis en présence des cendres, le vendredi 22 décembre, de 15h à 21h au complexe:Un hommage lui sera rendu à 20h.