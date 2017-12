AUBIN, Pierre



À son domicile, paisiblement entouré de toute sa famille, le 16 décembre 2017, à l’âge de 73 ans, est décédé M. Pierre Aubin ,employé retraité de Canablast, époux de Mme Cécile Nadeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Manon (Alain Prenoveau), Denis (Josée Simard), Chantal (Sylvain Cormier), Isabelle, Martine (Thomas Kazda), ses petits-enfants, Mathieu, Kevin, Vincent, Élisabeth, Gabrielle, Laurence, Maude et Jeremy. Il laisse également ses neuf frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:mercredi le 20 décembre 2017 de 14h à 22h et jeudi le 21 décembre de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées en l’église St-Enfant-Jésus, 11, boul. St-Jean-Baptiste, P.A.T., jeudi à 11h, suivies de l’inhumation au Repos St-François D'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.