«Rambo» Gauthier quitte la vie publique et politique... pour le moment

Le syndicaliste qui devait se présenter pour le parti Citoyens au pouvoir aux prochaines élections provinciales a annoncé qu’il quittait la vie politique et la vie publique.

Bernard «Rambo» Gauthier se met à l’écart pour des raisons personnelles et de santé, a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur Facebook, mardi matin.



«C’est ben beau consacrer sa vie aux autres, mais faut penser à soi aussi. Les messages sont assez clairs dans la vie aussi, ton corps te parle et les gens te parlent aussi. Ma famille est plus importante que bien d’autres choses», dit-il.



Il ajoute par la suite qu’il ne s’agit probablement pas d’une décision définitive.



«J’ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J’ai besoin de récupérer ma vie privée», a-t-il ajouté.



Bernard Gauthier supprimera ses deux pages Facebook vendredi, pour laisser le temps d’ici là aux gens de commenter sa décision.



«Mon combat n’est pas fini. La Côte-Nord, la mobilité provinciale, ça me tient à coeur. On va donner un bon coup de main à notre région», tient-il à spécifier.



Il demeurera militant du parti Citoyens au pouvoir, car il estime qu’il s’agit du meilleur parti politique au Québec. Il est toutefois sévère envers les Québécois.

«Ça dort au Québec, les gens sont nerveux, les gens ont peur d’essayer autre chose. Il va falloir qu’on se réveille», conclut-il.