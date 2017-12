Bombardier Produits Récréatifs: un deuxième siège social

BPR vendu à un fonds spéculatif américain

C’est en 2003 que la famille Bombardier a vendu son entreprise Bombardier Produits Récréatifs (BPR) à hauteur de 50 % au fonds spéculatif américain Bain Capital et seulement 15 % à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant de 1,2 milliard de dollars. BPR, fabricant de la fameuse motoneige Bombardier, une autre entreprise québécoise vendue à des étrangers. Depuis, ce sont les Américains qui ont le contrôle effectif et qui gèrent la compagnie. Dehors, la famille Bombardier-Beaudoin. Voilà ce qu’on aurait dû faire avec Bombardier Aéronautique et Bombardier Transport.

En fait, les Américains ont permis à BPR de reprendre du poil de la bête, elle qui peinait à concurrencer Polaris, Yamaha et Artic Cat. La famille Bombardier-Beaudoin est toujours présente pour siphonner des fonds publics à la tonne, mais moins fort pour gérer des grosses business comme on a pu le constater avec Bombardier Aéronautique, Bombardier Transport et la Cimenterie McInnis en Gaspésie. Une famille qui a toujours roulé avec la carte de crédit du gouvernement et la nôtre.

S’appauvrir collectivement par le contrôle étranger

Comme dans tous les cas de ventes d’entreprises nationales du pays à des étrangers, cela résulte toujours à des pertes d’emplois, au déménagement du siège social et d’usines et à la sortie permanente, en faveur d’étrangers, de l’argent du pays vendeur sous forme de dividendes et de multiples frais de gestion. Oui, la vente de nos joyaux corporatifs, et encore plus pour nos sociétés de propriété collective, appauvrissent les Québécois et constituent pour nous une dette permanente plus nocive que la dette publique du Québec sous forme d’emprunts. Les ténors néolibéraux font tout un plat avec la dette publique et dramatisent à outrance son envergure, mais sont muets comme une taupe quant à l’impact désastreux du contrôle étranger de notre économie qui représente une dette à perpétuité. Chaque année l’argent sortira de vos poches et s’en ira dans le petit cochon des investisseurs étrangers. Il n’y a pas meilleure façon de s’appauvrir collectivement, comme on peut le constater dans tous les pays d’Afrique énormément riches en ressources naturelles, mais dont la majorité de la population vit dans la misère en raison de leur exploitation par des étrangers et par leurs élus corrompus à l’os.

Deux sièges sociaux valent mieux qu’un

Ah ben Chose Bine, que vois-je comme titre d’article dans Le Journal de Montréal du 20 novembre 2017 : « Bombardier Produits Récréatifs. Un second siège social basé en banlieue de Dallas ». Dallas au Texas où la pratique de la motoneige est très populaire! Bon, disons tout de suite la vérité : en fait, ça veut dire que l’ancien siège social du Québec deviendra un simple bureau administratif réduit et que la haute direction et les services administratifs importants déménagent aux États-Unis. Voilà ce que viennent de décider les véritables propriétaires majoritaires de BPR.

Une compagnie avec deux véritables sièges sociaux, c’est impossible. Dans l’Évangile, il y a eu le miracle de la multiplication des pains et voilà qu’arrive la multiplication des sièges sociaux, version économie mondialisée du 21e siècle. Bravo, on applaudit. Tiens, tant qu’à y être, pourquoi pas trois sièges sociaux? Trois, c’est tout de même mieux que deux, hein, les amis?

Le petit siège social de Provigo au Québec

Quand les politiciens prétendent vouloir préserver et garder les sièges sociaux au Québec, ils mentent. C’est de la foutaise. Notre joyau collectif Provigo, détenu jadis par la population, a été vendu en 1998 avec l’assentiment enthousiasme de nos élus à l’Ontarienne Loblaws. Bien évidemment, l’acheteur étranger avait fait plein de promesses à nos naïfs politiciens comme de continuer à acheter québécois et de maintenir le siège social ici même au Québec. Hourra! Même Jacques Parizeau était favorable à la vente de Provigo!

Bon, ce qui devait arriver arriva. C’était écrit dans le ciel. Et hop : « De siège social à centre de services » (Les Affaires, 31 mai 2008). Bah, ils continuent à maintenir que le centre de services est un siège social. Quant aux achats québécois promis, adios, ils sont partis : « Provigo : les fruits et légumes seront achetés à partir de Toronto » (Le Journal de Montréal, 26 juillet 2003). Ils sont partis, mais poliment comme dans : « Loblaw dit au revoir à une centaine de petits producteurs » (La Presse, 23 avril 2009). Et nos serviles politiciens qui nous incitent à : « Mangez québécois. Une compagne publicitaire (une autre) pour inciter les consommateurs à acheter des produits locaux » (Le Journal de Montréal, 7 juin 2008). Me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu’il est plus difficile d’acheter québécois lorsque le détail est contrôlé par des étrangers est que ça serait plus facile si Provigo nous appartenait encore (par le biais de La Caisse de dépôt et placement et par Investissement Québec (anciennement SGF et SDI)). Dans ce cas, on pourrait exiger de Provigo de faire plus de place sur ses tablettes aux produits alimentaires fabriqués et cultivés au Québec. Est-ce si difficile à concevoir? Voilà donc Provigo avec deux sièges sociaux itou.

Et les deux sièges sociaux d’Alcan

Ah, voilà un de mes préférés, l’ex-ministre libéral des Finances, Raymond Bachand, un homme à tout faire et qui a tous les talents. Après son aventure politique, il est devenu lobbyiste pour Bombardier; administrateur à la Banque Nationale; négociateur du Québec sur le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique; directeur de l’Institut du Québec, un organisme de recherche privé du Conference Board logé aux HEC de Montréal, etc. Je suis jaloux.

Vente probable de la québécoise Alcan à Rio Tinto, soyez sans crainte que nous a répété Raymond. Au pire, il pourrait y avoir : « Deux sièges sociaux : un à Montréal et un aux États-Unis » (La Presse, 8 mai 2007). Raymond se targue alors d’avoir conclu un « deal » fantastique pour les Québécois avec l’acheteur Rio Tinto. Mais il fallait le croire sur parole, car l’entente était secrète : « Bachand défend Rio Tinto Alcan et vante l’entente secrète » (Le Devoir, 22 janvier 2009). Entente fabuleuse ou pas, avec plein de promesses, peu importe, c’est le résultat qui compte : « Le siège social de Rio Tinto Alcan perd des plumes » (La Presse, 8 avril 2009). Perd pas seulement des plumes, mais ses ailes : « Siège social montréalais. Rio Tinto Alcan veut des locaux (encore) plus petits » (La Presse, 23 avril 2011). Qu’à cela ne tienne, Raymond est toujours fier d’avoir maintenu ce siège social au Québec : « Le petit siège social d’Alcan » (La Presse, 14 mai 2015).

Et d’autres sièges sociaux bidon

Moi, ça me fait rire quand des journalistes et des politiciens nous disent que la Banque de Montréal (BMO), Bell Canada (BCE), Air Canada, CN (Canadien National) et d’autres sont des compagnies québécoises en raison du fait que ces entreprises ont en théorie leur siège social au Québec alors que les Québécois n’en ont aucunement le contrôle effectif. Même si c’en est un de type mini avec très peu de gens de la direction et de services administratifs dedans qui sont plutôt à Toronto. Mais, c’est bon pour se péter les bretelles et camoufler la vérité en disant au monde :, vous voyez ben, au Québec, il nous reste encore des grosses compagnies qui ont leur siège social ici même si ce sont des sièges sociaux « fantôme ». Bombardier Transport a son siège social en Allemagne, mais pour les experts, c’est une société québécoise. Difficile à suivre, non?

La solution afin de préserver les sièges sociaux au Québec est de les multiplier par deux et même plus. Alors dans ce cas, tout devient siège social même le « back-store » logé dans un demi-sous-sol de Brossard.