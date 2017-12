LADOUCEUR, Yolande



À Laval, le 15 décembre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Yolande Ladouceur Brazeau, épouse de feu M. Laurent Brazeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Diane) et Denis (Lucie) ses soeurs Bibiane et Mariette, son frère Jean-Guy, ses petits-enfants et arriere-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 20 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 et de 18h30 à 20h00, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le mercredi 20 décembre 2017 à 20h00 au complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude pour le soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Yolande Ladouceur.