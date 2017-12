Des compétences importantes que ne mentionnent pas les employeurs

Le CV a pour mission de faire une bonne première impression au recruteur. En mentionnant ses compétences, on fait ressortir nos points forts au travail. Mais lors de l’entrevue, ce ne sont pas les seules aptitudes qui seront jugées.

La ponctualité et la loyauté sont des atouts importants à posséder et à faire valoir lors des entrevues d’embauche. Blaise Guilotte, chargé de projets chez Éco-quartier de Montréal-Nord, suggère aussi une autre qualité souvent oubliée pour éjecter la concurrence et ressortir du lot. « L’autre question très importante que je me pose, c’est à savoir si j’aurai du plaisir à travailler avec cette personne-là, dit-il. On passe une grande partie de notre vie au boulot, donc j’ai envie d’avoir du plaisir et que ce soit agréable. Pas de devoir jouer au papa ou d’avoir quelqu’un de désagréable devant moi. »

Le jour de l’entrevue, assurez-vous d’arriver préparé, à l’heure, et de mettre l’accent sur des expériences où vous avez fait preuve d’initiative, pour aider un collègue par exemple. « Bref, pour moi, le CV, c’est 20 à 30 % de l’analyse (a-t-il de l’expérience, travaillé dans des domaines liés à l’emploi, acquis certaines compétences pertinentes,etc.). Comme le veut le cliché, cela me prend 30 secondes pour faire mon choix, car 70 % de ma décision se basera sur l’entrevue », conclut Blaise Guillotte.