Des synagogues cibles de messages antisémites

Des synagogues de Montréal et de Toronto ont reçu des lettres de menaces à caractère antisémite au moment de la fête juive d’Hanoucca, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

À Montréal, « deux synagogues ont porté plainte pour des menaces » proférées dans des lettres, a indiqué Benoit Boisselle, porte-parole de la police de l’agglomération québécoise.

Une enquête a été ouverte pour « crime haineux », a-t-il ajouté.

Deux autres synagogues de Toronto ont également reçu des messages antisémites, a indiqué la branche canadienne de l’organisation juive B’nai Brith.

Le message « -la communauté juive doit périr- était accompagné d’une étoile de David ensanglantée avec une croix gammée en son centre », selon la même source.

« Il est impératif aujourd’hui plus que jamais de condamner ce symbole de racisme et de haine », a estimé Michael Mostryn, président de B’nai Brith Canada en déplorant que depuis quelques mois des messages antisémites fleurissent sur les murs « des écoles, des universités ou des bâtiments publics ».

Pendant ces fêtes d’Hanoucca et de Noël, « temps sacré pour les juifs et les chrétiens », le rabbin Alan Bright a souligné la nécessité pour toutes les communautés de lutter « pour préserver la vérité et la liberté ».

Des mosquées ont récemment été profanées au Canada et des groupuscules d’extrême droite au Québec ont multiplié des défilés contre les flux migratoires.