LEVASSEUR, Claudia



À Saint-Adelphe, le 14 décembre 2017, est décédée à l’âge de 78 ans, Madame Claudia Levasseur.Madame Levasseur laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Denis et Serge (Annie Wilson) et leur père Yvon Deslauriers, ses petits-enfants Dave et Catherine, ses frères et soeurs: Réginald (feu Lucienne Pleau), Lily-Rose (feu Laurent Bouchard), Donalda (feu Gilles Délisle), Nicole (Roland Julien) et Robert (Huguette Haché) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 20 décembre 2017 en l’église de Saint-Adelphe à 14h. La famille rencontrera parents et ami(e)s à l’église à compter de 13h. L’inhuma-tion des cendres aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure.La direction des funérailles a été confiée au:ST-AMAND ET FILS LTÉE281 RUE DUPONTSAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0Tél. 418-289-2411 Téléc. 418-289-3963Courriel: stamandetfils@globettroter.net