Eminem a dû réapprendre à rapper

Eminem a failli tout arrêter après avoir enregistré son album Relapse en 2009. Pourquoi ? Visiblement, son addiction à la drogue en était arrivée au point où il n’arrivait même plus à rapper. En tout cas, la situation a assez inquiété ses proches pour qu’ils poussent le rappeur – qui avait frôlé l’overdose en 2007 – à se reprendre sérieusement en main.

Il n’est d’ailleurs pas très heureux de sa production de l’époque aujourd’hui. « Ma carrière n’est pas immaculée. J’ai sorti de mauvais albums, a-t-il confié à Vulture. Encore était médiocre, et sur Relapse, j’ai vraiment donné tout ce que j’avais à l’époque.

Relapse était plutôt marrant parce que je me remettais à rapper après avoir décroché de la drogue. J’étais encore dans les vapes au point que mon entourage a eu peur que j’ai une tumeur au cerveau. J’ai été embrumé pendant quelques mois. Sérieusement, je racontais n’importe quoi. Ça faisait longtemps que je n’avais pas pris le micro sans être blindé de Valium et de Vicodin. J’ai presque dû réapprendre à rapper.»

Histoire de noyer le poisson, Eminem a utilisé plusieurs accents sur Relapse, et son manager, Paul Rosenberg, n’était pas au courant de ce subterfuge. « J’ai dû enregistrer 50 ou 60 morceaux pour l’album et sur chacun, je poussais toujours plus loin les accents, en essayant de tordre les mots et en les faisant rimer alors qu’ils ne devraient pas si vous les dites normalement, a-t-il ajouté. C’était assez graduel et je n’avais même pas conscience à quel point ça avait pris de la place sur l’album. Paul n’avait pas non plus réalisé jusqu’à ce qu’il fasse écouter l’album à quelqu’un chez Interscope, et qu’il lui dise, ”C’est quoi tous ces accents ?” Alors ouais, je ne sais pas ce que l’album donne aujourd’hui. »



En 2010, Eminem s’est rattrapé avec l’album Recovery, qui lui a valu le Grammy du meilleur album rap l’année suivante. Son nouvel album, Revival, est sorti vendredi dernier.