Foire commerciale de mode: des entreprises d’ici iront à Las Vegas

Plus d’une soixantaine de compagnies du secteur de la mode vont participer en février à une importante foire commerciale de mode à Las Vegas.

Considérée comme la plus importante en Amérique du Nord, la foire MAGIC 2018 se tiendra du 12 au 14 février. Quelque 58 000 visiteurs y sont attendus tout comme plus de 4000 exposants, dont de grandes marques de mode internationales.

Une soixantaine d’entreprises et de marques de Montréal vont faire le déplacement, a fait savoir mmode, la Grappe métropolitaine de la mode. Créé en mai 2015, ce regroupement rassemble les acteurs de l’industrie de la mode québécoise.

«Nous sommes fiers que de nombreux membres de notre industrie unissent leurs forces dans le cadre de cet événement afin de mettre en valeur le leadership de Montréal comme plaque tournante de la mode, a affirmé Debbie Zakaib, directrice générale de mmode. Les entreprises participantes, représentant tant des PME que des chefs de file mondiaux, pourront mettre de l’avant la créativité et la nature novatrice de notre secteur.»

Selon la Grappe mmode, Montréal arrive au troisième rang (après Los Angeles et New York) dans le secteur de la confection de vêtements en Amérique du Nord. Au Québec, le secteur de la mode représente un chiffre d’affaires de 7 milliards $ en biens manufacturés et en ventes des grossistes-distributeurs et génère 83 000 emplois.

«Grâce à son écosystème complet axé sur la mode, Montréal est un joyau des plus attrayants et nous nous réjouissons de mettre en lumière ces forces lors de l’événement MAGIC 2018 », a souligné Eric Wazana, président de Yoga Jeans et codirecteur de cette importante mission commerciale ayant son usine de production en Beauce.