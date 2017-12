Formule E : Montréal veut éviter les poursuites

La mairesse de Montréal Valérie Plante espère que l’organisateur Montréal c’est électrique et l’association de la Formule E réussiront à s’entendre pour éviter les poursuites à la suite de l’annulation définitive des courses d’automobiles électriques dans la métropole.

« Je vais laisser Montréal c’est électrique travailler et négocier directement avec les promoteurs de la Formule E. Il est important de respecter ce processus-là », a indiqué Valérie Plante lors d’un point de presse mardi en marge de sa première rencontre officielle avec le premier ministre Justin Trudeau.

« J’espère vraiment qu’on va arriver à une entente », a insisté la mairesse. Le montant de pénalité pour la résiliation du contrat qui lie les deux entités, d’une durée de trois ans, est pour le moment inconnu.

L’organisation de la Formule E a annoncé mardi son intention d’engager des procédures judiciaires à la suite de l’annulation de la course qui devait être de retour en juillet 2018. « Nous sommes très déçus et très surpris de la décision unilatérale prise par la mairesse de Montréal », a affirmé l’organisation par communiqué qui a été repris par l’agence de presse Reuters.

« Il s’agit d’un exemple précis d'un nouveau maire qui efface ce qui a été fait par son prédécesseur. Il y a un contrat en place, et nous ne ferons pas d’autres commentaires à ce moment-ci puisque le dossier est maintenant entre les mains de notre conseiller juridique canadien », a ajouté la Formule E.

Les courses 13 et 14, qui devaient se tenir les 28 et 29 juillet 2018 à Montréal, ont été suspendues du site web du championnat de course.

« Fiasco financier »

Valérie Plante a qualifié de « fiasco financier » la tenue de la première édition de la Formule et a décidé d’y mettre fin de façon définitive, puisque la direction de la Formule E a refusé de prendre une pause d’un an comme elle le souhaitait.

Montréal c’est électrique (MCE) a utilisé presque au complet la marge de crédit de 10 millions $ octroyée par la Ville et fait face à «6,2 millions $ de factures impayées», selon elle.

La mairesse n’a pas encore précisé comment ce déficit sera épongé. « On va voir comment le dossier va évoluer pour regarder comment on va réussir à financer certaines des factures qui sont sur la table », a-t-elle simplement déclaré mardi en point de presse.

MCE a rejeté lundi les critiques formulées à son égard et a attribué sa situation financière difficile à des subventions non livrées. « Outre le déficit prévu, la dette de l’événement tient pour l’essentiel à des subventions de 11,55 millions $ qui avaient été promises par le cabinet du maire et dont seulement 3,45 millions $ ont été livrées par les divers paliers de gouvernement », a précisé l’organisateur par voie de communiqué.