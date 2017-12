Formule E: à peine le tiers des billets a véritablement été vendu

À la suite de l’annulation de la prochaine course annoncée lundi par la mairesse Valérie Plante, notre Bureau d’enquête a appris qu’une minorité des 45 000 participants ont payé leurs billets les 29 et 30 juillet derniers. En octobre dernier, Montréal c’est électrique et les organisateurs de la course avaient soutenu que 25 000 billets avaient été vendus. Selon nos informations, 10 000 de ces billets ont en fait été remis à des partenaires corporatifs.