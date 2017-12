Jumanji: un bon divertissement familial

Nos attentes n’étaient pas très élevées envers Jumanji : Bienvenue dans la jungle, une suite du film culte sorti en 1995. Mais à notre grande surprise, cette nouvelle comédie familiale livre la marchandise en proposant un cocktail d’humour et d’aventures très efficace. Le premier Jumanji, qui mettait en vedette le regretté Robin Williams, racontait l’histoire d’un garçon coincé dans un jeu de société mystérieux.

Le nouveau film reprend le même concept, mais comme l’histoire se déroule en 2017, le jeu de société a été transformé en jeu vidéo.

Synopsis

Jumanji : Bienvenue dans la jungle met en scène quatre adolescents – deux garçons et deux filles – qui se retrouvent ensemble en retenue après la fin des classes. En faisant le ménage d’un vieux local de l’école, ils tombent sur un vieux jeu vidéo qui semble tout droit sorti des années 1990. Curieux, ils décident de l’essayer... et se retrouvent plongés au milieu de la jungle dans la peau des avatars qu’ils ont choisis pour le jeu et qui ne ressemblent pas du tout à leurs personnalités.

Alors que l’ado timide se retrouvera dans le corps d’un aventurier très musclé (Dwayne Johnson), la belle fille devra vivre dans la peau d’un scientifique barbu (Jack Black). Tous ensemble, ils devront unir leurs forces pour réussir à sortir du jeu sains et saufs.

En adaptant le concept du Jumanji original aux réalités d’aujourd’hui, le réalisateur Jake Kasdan (Sale prof) a mis en scène un film familial divertissant qui ne se prend pas trop au sérieux. Si Jack Black et Kevin Hart volent la vedette dans les scènes humoristiques du film, les amateurs d’action en auront aussi pour leur argent en voyant Dwayne Johnson multiplier les cascades.

S’il ne marquera probablement pas autant les esprits que le film original, ce nouveau Jumanji arrache quelques sourires et fait passer un bon moment.

Jumanji (3/5)

Un film de Jake Kasdan

Avec Dwayne Johnson, Jack Black et Kevin Hart