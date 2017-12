La formation professionnelle, cette mal-aimée

La formation professionnelle est boudée au Québec depuis des années au profit des études universitaires. Caroline Lemieux, de la Fédération des commissions scolaires du Québec, nous rappelle pourquoi les étudiants devraient aussi considérer cette option.

Pour beaucoup, suivre une formation professionnelle est synonyme d’échec scolaire. Est-ce réellement le cas aujourd’hui ?

Non, je dirais qu’on est plutôt face à un problème d’orientation. La formation professionnelle est encore victime de nombreux préjugés. L’idée selon laquelle un diplôme universitaire est plus noble qu’un diplôme d’études professionnelles a un impact négatif sur la perception qu’ont les jeunes et leurs parents des formations professionnelles.

Qu’entendez-vous par « problème d’orientation » ?

Il y a un défi à relever pour mettre sur la bonne voie les élèves en décrochage dès le secondaire, mais aussi tous ceux qui ne souhaitent pas nécessairement étudier pendant de longues années à l’université. Selon les statistiques, seul un diplômé en formation professionnelle sur cinq a moins de 20 ans. Ce que ces chiffres montrent, c’est que trop d’étudiants n’ont pas conscience qu’ils peuvent apprendre un métier spécialisé dans un centre de formation professionnelle après le secondaire.

Ces formations offrent-elles des débouchés ?

Oui, les taux d’insertion sur le marché du travail sont parmi les plus élevés dans la province. Dans l’ensemble des programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, le taux de diplomation dépasse tout de même les 70 %.

Les formations professionnelles représentent donc un bon choix pour l’avenir ?

Évidemment ! Rappelons aussi que nombre de métiers délaissés sont essentiels au développement économique du Québec. C’est un enjeu de taille. On parle d’une pénurie telle dans certains secteurs que les employeurs sont obligés de faire appel à de la main-d’œuvre étrangère. Pourtant, la plupart de ces formations permettent de gagner de bons salaires.... parfois supérieurs à ceux d’un post-doctorant.

Quels sont les secteurs les plus prometteurs ?

Selon les chiffres, les programmes des secteurs Santé, Entretien d’équipement motorisé, Transport ou Électrotechnique figurent parmi ceux où les taux d’emploi sont les plus élevés. Les débouchés sont là, mais force est de constater que plusieurs programmes de formation professionnelle ne comptent pas assez d’inscrits pour répondre à la demande du marché du travail. Je parle par exemple des programmes comme Techniques d’usinage.

Quel est le problème avec ce genre de formation ?

Encore une fois, il y a un problème de perception. Les étudiants s’imaginent finir comme ouvrier à l’usine. Or, il ne s’agit pas de travail manuel, mais d’un travail informatisé, qui demande des compétences techniques et une capacité d’innovation.

Les formations professionnelles ouvrent donc davantage de portes qu’elles n’en ferment ?

Sans aucun doute... Que ce soit au cégep ou dans un centre de formation professionnelle, les diplômes obtenus mènent directement au marché du travail, en général quelques mois à peine après la fin des études. Par ailleurs, de plus en plus de passerelles permettent à ces diplômés de bénéficier de programmes de mobilité internationale, continuer leurs études s’ils le désirent, voire de démarrer leur propre entreprise.