L’Auberge Le Louis Philippe II: repos dans Lanaudière

Perchée à flanc de montagne, à NotreDame-de-Lourdes, l’Auberge Le Louis Philippe II jouit d’une vue exceptionnelle sur les environs. La famille Delisle, propriétaire de l’établissement depuis 2005, est représentée par le paternel Denis ainsi que ses filles Danielle et Guylaine (accompagnées de leurs conjoints respectifs). Tous contribuent à des tâches respectives pour assurer le bon fonctionnement de la grande maison d’architecture victorienne. Un immense terrain de 22 arpents avec un joli lac privé reste à la disposition des invités qui veulent prendre l’air.

Photo Courtoisie

Photo Courtoisie

Les hôtes accueillent avec attention leurs invités dans les cinq chambres spacieuses (toutes avec un grand lit, parfois un divan-lit ou un lit simple en plus) et le décor personnalisé aux couleurs harmonieuses. Entre autres, La Marilyne arbore un look plus ancien et une entrée privée tandis que la suite La Momo des Sources garde au chaud avec son foyer et promet de la détente au bain-tourbillon. On adore cette suite pour l’apaisement qu’elle procure et sa ravissante décoration (moulures, cimaises, couleurs, cadres, duvet...). Les chambres disposent toutes d’une salle de bain; avec une douche ou une baignoire. Si nécessaire, on utilise la douche de la salle de bain partagée à l’étage.

Photo Courtoisie

Photo Courtoisie

On prend le déjeuner à la salle à manger lumineuse, adjacente au salon. Le repas quatre services est composé d’un smoothie et d’une salade aux fruits frais de même que d’un plat principal (Pain doré et sirop d’érable, oeufs, bacon, saucisses, jambon et pommes de terre rôties, oeufs à la bénédictine au jambon ou omelette jambon et fromage). On propose aussi un dessert (crêpe Suzette à la liqueur d’orange), mais peu d’invités le dégustent, l’estomac est déjà plein ! Pour apaiser une fringale dans la journée, muffins et fruits frais sont offerts en tout temps.

L’Auberge Le Louis Philippe II attend chaleureusement ses invités au coeur de Lanaudière. Hébergement apaisant et ambiance agréablement parfaite.