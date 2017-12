Le décès d’un enfant bouleverse une école à Lac-Saint-Charles

Le décès d’un enfant de dix ans bouleverse les élèves et le personnel d’une école primaire de Lac-Saint-Charles depuis lundi soir.

L’annonce de la mort du jeune garçon sème aussi l’émoi parmi les parents du secteur. Le secrétariat de l’école primaire de la Passerelle a réagi en envoyant une note aux parents de 5e année.

« Aujourd’hui, il y a eu une situation de gestion de crise que nous voulons partager. Ce plan d’action est mis en place à la suite du décès d’un élève de 5e année qui a eu lieu hier soir (lundi). Vos enfants demeureront à l’école dans leur classe respective en compagnie d’un technicien en éducation spécialisée », peut-on lire dans le message.

« Circonstances tragiques »

Un communiqué officiel a aussi été envoyé aux parents mardi. « Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’un élève de notre établissement dans des circonstances tragiques. » La directrice Nathalie Hébert précise également le type de soutien qui sera offert dans les prochains jours. On ajoute aussi un lien de référence vers l’organisme Deuil jeunesse afin d’accompagner les enfants selon leurs besoins.

Ni la police de Québec ni la Commission scolaire des Premières-Seigneuries n’avaient de porte-parole disponible en soirée mardi. Les services ambulanciers ont refusé de commenter, se limitant à dire qu’un enfant de ce secteur avait été transporté lundi soir. Une enquête du coroner devrait avoir lieu dans ce dossier.

Le Journal a joint le président de la Commission scolaire des Première-Seigneuries, René Dion, qui est demeuré très prudent. « Je ne sais pas grand-chose. Je l’ai appris vers 2 h de l’après-midi. Les policiers sont sûrement sur cette affaire. Une lettre a été écrite pour rassurer les parents », a commenté M. Dion.

Une commissaire de l’établissement en question a répété qu’il fallait s’en tenir au contenu du message envoyé aux parents.

Sous enquête

L’une des hypothèses soulevées sur les réseaux sociaux évoque un geste volontaire pour expliquer le drame.

Deux parents contactés par Le Journal ont indiqué que des explications en ce sens ont été données aux enfants des classes de la 3e à la 6e année. La cause exacte fait toutefois l’objet d’une enquête.

« À l’école, ils ont annoncé le décès et ils ont parlé de suicide. Mon garçon marchait avec ce petit garçon-là (sur le chemin pour l’école). Ce n’est pas son ami, mais une connaissance. C’est délicat. On vient de terminer une discussion et il pleure. Il réalise qu’il ne le verra plus jamais », a affirmé une mère de deux enfants qui n’a pas voulu être identifiée.