Le projet Cité Mémoire pourrait faire des petits

Bien implanté dans le Vieux-Montréal depuis mai 2016, le parcours interactif Cité Mémoire intéresse vivement l’étranger, si bien que des pourparlers sont en cours avec les États-Unis, la France et l’Asie.

L’un des concepteurs, Michel Lemieux, a indiqué au Journal qu’il s’envolera pour Paris le mois prochain afin d’y rencontrer la mairie pour sonder leur intérêt. « Le romancier français Alexandre Jardin est venu voir Cité Mémoire à Montréal et il était complètement emballé », dit-il.

Les créateurs de Cité Mémoire sont aussi en discussion avec des villes américaines, dont Michel Lemieux préfère taire l’identité. « Mais ce sont des villes bien connues. Le problème là-bas, c’est qu’ils ont beaucoup moins d’aide gouvernementale. C’est très long à monter comme financement. »

25 tableaux à Montréal

Avec maintenant 25 tableaux projetés sur des bâtiments du Vieux-Montréal, Cité Mémoire propose près de six heures de contenu gratuit. Le parcours interactif historique pourrait éventuellement s’étendre au centre-ville, mentionne le concepteur.

« Nous l’avons commencé avec trois nouveaux tableaux au Reine Élizabeth, dit-il. Au centre-ville, on parle d’une histoire plus contemporaine, comme la Révolution tranquille, et non la Nouvelle-France. »