Marto, la radio et les pauvres

De tout temps, le monde de la radio a été partagé entre les animateurs et les personnages.

Québec en compte un particulièrement bien implanté dans l’univers radiophonique depuis plus de 15 ans, Martin Castonguay a.k.a. Marto Napoli.

Il anime Le délire à Marto, de 18 à 19 heures du lundi au vendredi à Énergie Québec.

Cet animateur complètement hors-normes réussit quelque chose de très difficile soir après soir, année après année : Il surprend son auditoire.

C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y parait compte-tenu de la radio complètement déjantée qu’il livre à ses auditeurs.

Pas de formule ici ; de la folie pure, débridée et on a l’impression qu’il s’étonne parfois lui-même de ce qui se passe dans sa propre émission.

Marto n’est pas en ondes pour vous expliquer le théorème de Pythagore ou pour ajouter 500 mots de vocabulaire à vos enfants.

À travers des succès musicaux à Radio Énergie Québec, il reçoit des invités et fait de grands efforts pour créer un chaos radiophonique.

Mais surtout, Marto réussit là ou beaucoup d’animateurs échouent. Il a une connexion totale avec son public.

Il les connaît parce qu’il va à leur rencontre. Sur le terrain.

Il l’a toujours fait, inlassablement à travers une quantité de promotions et d’événements publics qui ont toujours l’air saugrenus lorsqu’il les présente mais qui, la plupart du temps, sont des succès de participation.

Il me fait penser à un musicien qui, au lieu de demeurer sur scène DEVANT le public, descendrait pour donner son spectacle DANS le public.

En 2004, il avait dit en ondes qu’il trouvait que les enfants en difficulté, qu’il a appelé affectueusement « ses p‘tits pauvres », avaient un Noël encore plus triste parce que les denrées qui leurs étaient envoyées étaient généralement du type « macédoine de légumes en boîte ».

Avec sa seule force de conviction et alors qu’il n’était encore qu’un très jeune animateur, il a réussi à créer un mouvement d’entraide qu’il a poursuivi année après année, toujours en croissance.

La collecte de vendredi dernier a permis d’amasser plus de $200 mille dollars de denrées alimentaires qui ont pour but de faire plaisir aux enfants et pas aux auteurs du Guide Alimentaire Canadien.

$200 mille dollars de bouffe ! Vous vous rendez compte ?

Il est à Québec, pas à New-York !

Un animateur qui réussit tout ça a compris ce qu’est la base de notre métier. Tout donner aux auditeurs. Tout le temps. Année après année.

C’est si exigeant que cela explique sans doute pourquoi ces animateurs sont si rares ou durent si peu longtemps.

Marto est un électron libre dans une radio où trop souvent on trouve une polarité commune.

Vous n’êtes pas obligés d’aimer son genre d’émission.

Là n’est pas la question.

Marto a ce genre de passion qui donne envie à des jeunes soit de s’intéresser à la radio, soit de s’impliquer concrètement dans leur milieu.

Actuellement, nous avons grand besoin des deux.