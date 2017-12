Noël dans les Caraïbes

Entre les derniers cadeaux à faire et les dossiers à boucler, un petit détour au Dièse Onze (4115 A St-Denis) s’impose, vendredi 22 décembre à partir de 18 h. Pour publier la neige et rêver à des climats plus sereins, le brillant pianiste Normand Deveault et ses complices, soit Normand Guilbeault à la contrebasse et le batteur Claude Lavergne vous transporteront sur la route de Kaladja. En décembre 2016, lors de la sortie du disque, voici ce que nous écrivions : « Il est rare qu’une nouveauté tourne trois fois dans notre lecteur, sauf quand il s’agit d’une exception. C’est un disque redoutable, chatoyant qui vous donnera des ailes. Derrière cette approche du temps des fêtes, nous trouvons le pianiste Normand Deveault , « vieux routier » de la scène jazz qui a mis à profit ses quelques années passées en Guadeloupe ».

Un an après, toujours le même plaisir



Avec Noël et pour se remettre dans l’ambiance, nous avons donc ressorti Kaldaja. Oh que cela fait du bien, avec tous ces rythmes chaloupés et autres trouvailles harmoniques. Un brin de biguine, deux tasses de calypso avec : Noël blanc , Le petit renne au nez rouge, Jingle Bells, etc. Faites confiance à l’ami Normand, et ses valeureux rennes musiciens pour faire scintiller les fêtes à venir.