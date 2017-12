Quel photographe es-tu?

Quiz

Naturaliste

Lifestyle

Voyageur

Portraitiste

Tu es un photographe naturaliste ! Ce n’est pas que tu n’aimes pas les gens… c’est simplement qu’une nature morte, ça jase pas sans arrêt! Tu adores capter les paysages merveilleux que la nature mets sur ton chemin : un coucher de soleil multicolore, une rivière qui n’en finit plus de couler, une montagne majestueuse, un canyon pas mal grand – on te juge pas, surtout quand on admire tes photos panoramiques. Puisque tu sais t’armer de patience lorsque vient le temps de photographier le plus beau flocon de neige, il serait aussi pertinent de t’outiller comme un pro avec une vraie bonne caméra, un objectif qui comprend autant la lumière que toi et qui sait, peut-être même un drone. Pour tout cela et plus encore (comme des conseils d’expert en photographie), rends toi au lozeau.com ou directement en boutique.

Tu es un photographe «lifestyle» ! Dans les années 2000, tu étais LA personne qui apportait une caméra dans les clubs pour capturer les teints orangés et les coiffures-qui-abusent-du-fer-plat. Aujourd’hui, on peut encore compter sur ton talent pour photographier les meilleurs moments d’une soirée, d’un brunch décadent, d’une exposition in situ ou d’un show. Tu as le sens du spectacle et tes photos sont légendaires. Tu mérites une caméra qui te permette de sublimer ton talent sans être encombrante. Tu opteras aussi fort probablement pour un étui à porter en bandoulière, fin prêt à dégainer pour capter l’action. Pour mener ta passion au titre de photographe officiel du fun, rends toi au lozeau.com ou directement en boutique afin de bénéficier des conseils d’un expert du matériel photographique.

Tu es un photographe voyageur ! Citoyen du monde va! Curieux de nature, tu affrontes vents et marées pour parcourir le monde. Infatigable touriste, tu réussis même à regarder ta ville avec un regard nouveau et à en capter les merveilles. Si les soirées de projection de diapositives existaient encore, on passerait sans doute de nombreuses heures dans ton sous-sol à découvrir le monde à travers ton regard – pour le moment, on te suit sur les réseaux sociaux. Comme tu voyages léger et sans attache, tu aimeras une caméra légère, un sac de transport à toute épreuve et même un caisson submersible. Puisque tu es unique, rends toi au lozeau.com ou directement en boutique afin d’obtenir les conseils d’un expert dans l’achat de la caméra parfaite pour toi!

Tu es un photographe portraitiste ! Tu pourrais penser qu’un philanthrope est une personne qui fait des dons, ce qui n’est pas faux. Mais saches que c’est aussi l’antonyme (le contraire) de misanthrope, ce qui veut dire que tu aimes le monde en pas-pour-rire! Vrai fan de lumière et de visages, tu adores capter la beauté des gens en prenant leur portrait – et ces gens t’en sont reconnaissant, car tu fais ressortir leur grâce naturelle. Photographe amateur, tu songes peut-être à faire passer ce simple hobby au niveau de passion assumée. Tu as souvent l’envie de t’équiper d’un bon trépied, d’accessoires d’éclairage et d’une caméra digne de ce nom. À cet égard, tu trouveras tout ce qu’il te faut, en plus de conseils d’experts chevronnés, sur lozeau.com ou directement en boutique.

