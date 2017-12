Qui va se lever ?

Quelle performance décevante du Canadien, samedi à Ottawa ! L’occasion était pourtant belle de lancer un message sur une grande scène, mais les Sénateurs ont totalement éclipsé la troupe de Claude Julien. Le seul point positif fut la performance de Carey Price.

Après une belle victoire contre les Devils jeudi, le Canadien est retombé à plat et ça revient à ce que je disais la semaine dernière. Julien ne sait pas d’un match à l’autre quels joueurs vont se présenter. Plus on avance dans le calendrier, plus les matchs gagnent en importance.

Avec trois matchs dans l’Ouest cette semaine, puis trois autres en Caroline et en Floride entre Noël et le jour de l’An, les deux prochaines semaines s’annoncent cruciales. On peut quasiment dire que le Canadien joue sa saison dans les deux prochaines semaines.

Une chose est certaine, l’équipe ne peut se permettre de jouer comme elle l’a fait contre les Sénateurs. Ceux-ci sont pourtant dans la même situation, mais c’est la seule équipe qui jouait du hockey avec l’énergie du désespoir, samedi. Ils étaient là pour gagner et ils ont dominé dans tous les aspects du jeu.

Je crois qu’on aura beaucoup de réponses à nos questions dans les deux prochaines semaines.

Marc Bergevin saura finalement qui veut vraiment gagner dans cette équipe et on revient encore au leadership.

Brasser la cabane

La constance fait défaut et il est temps que quelqu’un se lève et brasse la cabane. Je n’ai pas encore entendu une seule déclaration-choc cette saison. Je veux voir des performances, mais dans les circonstances, j’aimerais voir un joueur défier ses coéquipiers.

Les trois principaux leaders de cette équipe sont Price, Max Pacioretty et Shea Weber, des gars qui font leur petite affaire sans trop déranger et justement, c’est ce qui me dérange.

Quand je pense aux meilleurs leaders avec qui j’ai joué, je pense à Joe Sakic, à Rob Blake ou Doug Gimour. Leurs coéquipiers se sentaient obligés envers eux d’une certaine façon. Ces gars-là étaient comme une extension de l’entraîneur et personne ne voulait les décevoir.

Je ne sens pas ça envers Price, Pacioretty ou Weber, même si ce sont des joueurs respectés. C’est pour ça que j’aimerais en voir un se lever et défier ses coéquipiers publiquement. Peut-être qu’il se dit certaines choses dans le vestiaire, mais ça n’a pas le même impact que si c’est dit publiquement.

La tête sur la bûche

Lorsque tu fais une déclaration-choc dans les médias, ça crée vraiment un sentiment d’urgence. Price pourrait, par exemple, dire : « Marquez deux buts et je m’occupe du reste ». Évidemment, ce n’est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps, mais il y a des situations où c’est nécessaire et je crois que c’est le moment idéal pour que quelqu’un se mette la tête sur la bûche.

Le seul autre joueur du Canadien qui aurait le statut pour faire une déclaration-choc et réveiller ses coéquipiers est Brendan Gallagher. Il y a aussi, l’entraîneur, Claude Julien.

Ma question est donc : « Qui va se lever ? »

Je vois des efforts individuels, mais la chimie n’est pas là. On dirait que chaque joueur se contente d’un bon match ici et là, mais pour gagner sur une base régulière, ça prend plus que ça. On se contente de peu, il y a trop de passagers et je crois que le moment est parfait pour créer une étincelle et espérons-le, une énergie qui va devenir contagieuse.

Tout commence avec Price, mais espérons que les meilleurs joueurs de ce voyage seront autres que Gallagher, Paul Byron ou Andrew Shaw. Sinon, le Canadien est dans le trouble.

entrefilets

Price et les médias

Aujourd’hui, on parle plus des réponses de Price aux médias que de ses récentes performances et c’est un peu malheureux. Est-ce qu’il est frustré en raison de certaines choses qui ont été dites sur le plan personnel pendant qu’il était blessé ou encore parce qu’il jouait mal ? Je ne sais pas. Je peux toutefois comprendre ses réactions. Lorsque tu es populaire, c’est en partie en raison des médias et lorsque ça va moins bien, il peut arriver que tu prennes certains commentaires de façon personnelle. Dans ces cas-là, c’est un peu normal que tu veuilles moins en donner aux journalistes, mais ce n’est pas la bonne attitude à adopter. Je crois que c’est important de garder une bonne relation avec les journalistes.

Température glaciale

C’était magique à Ottawa en fin de semaine, mais je peux vous dire que j’ai eu plus froid que lorsque j’étais devant le filet lors de la Classique hivernale de 2003 à Edmonton. J’ai passé plus de 10 heures à l’extérieur et je croyais être bien habillé, mais ce n’était pas suffisant. Mon collègue Patrick Lalime, un adepte de motoneige, était beaucoup mieux équipé. En plus, je l’ai aidé à se sentir au chaud comme gardien de but en lui suggérant de porter des petits gants à l’intérieur de ses mitaines pour le match des anciens, disputé vendredi soir. Le pire, c’est qu’il a prêté ses gants à Craig Anderson pour le match de samedi. Donc, indirectement, j’ai aidé Anderson à blanchir le Canadien.

Les moments célèbres en 100 ans

Je tiens à féliciter Mario Lemieux pour avoir été choisi comme l’auteur du plus beau moment en 100 ans d’histoire de la Ligue nationale. Il avait marqué cinq buts de façons différentes dans le même match, le 31 décembre 1988. Mon moment le plus marquant fut le dernier match de Patrick Roy avec le Canadien, le 2 décembre 1995. C’était un événement-choc en soi, mais en plus, il a eu un impact majeur sur ma carrière par la suite. Les 50 buts en 39 matchs de Wayne Gretzky en 1981 demeurent un exploit remarquable. Au 30 décembre, il avait déjà 50 buts en banque. Phénoménal !

– Propos recueillis par Gilles Moffet