Raîche quitte les Alouettes

Toujours sans entraîneur en chef, les Alouettes ont perdu les services de Catherine Raîche. Promue au poste d’adjointe au directeur général Kavis Reed en janvier dernier, Mlle Raîche a remis sa démission, hier.

Dans une entrevue au quotidien The Gazette, la femme de 28 ans explique que les Alouettes ne représentent pas la meilleure option pour elle en ce moment. Elle n’en dit pas davantage, mais selon des informations que j’ai recueillies en soirée, elle était déçue, entre autres choses, de ne pas être impliquée dans le processus d’embauche du prochain entraîneur.

Mlle Raîche est une femme brillante qui avait mis de côté une carrière en droit fiscal et corporatif pour se joindre aux Alouettes à titre de responsable des négociations de contrat et du plafond salarial il y a deux ans. Elle souhaite demeurer dans le monde du football.

Cinq désistements

Entre-temps, les démarches s’étirent dans le dossier du futur entraîneur. Reed avait exprimé le désir à la fin de la saison de faire connaître son choix au milieu de décembre, mais il n’en est toujours rien à six jours de Noël.

Le DG a rencontré plusieurs candidats, mais pas moins de cinq d’entre eux ont retiré leur candidature en cours de route. Il s’agit de Paul LaPolice, coordonnateur offensif et entraîneur des receveurs de passes avec les Blue Bombers de Winnipeg ;

Devone Claybrooks, coordonnateur défensif avec les Stampeders de Calgary ; Tommy Condell et Corey Chamblin, respectivement entraîneur en chef associé, coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs et entraîneur des receveurs de passes avec les Argonauts de Toronto ; et Mark Washington, coordonnateur défensif chez les Lions de la Colombie-Britannique.

Selon mon informateur, Reed veut avoir le contrôle sur le rôle de l’entraîneur en chef, d’où le forfait de ces cinq candidats.

On dit d’ailleurs que ce n’est pas la joie dans les bureaux des opérations football. D’autres départs pourraient survenir.

La situation n’a rien d’encourageant en vue de la saison prochaine. Le stade Molson pourrait être passablement désert.