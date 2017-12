René-Charles Angélil dit adieu à la moustache et tout le monde crie «alléluia»

René-Charles Angélil avait beaucoup fait jaser de lui en novembre dernier alors qu’il avait arboré une moustache en soutien à Movember.

Le look controversé en avait surpris plus d’un, les gens étonnés de constater la pilosité du jeune homme de seulement 16 ans. La moustache lui donnait sans contredit quelques années en plus!

Plusieurs ont été heureux de constater dans les derniers jours que RCA a décidé de dire «adieu» à sa moustache et adopte désormais la barbe. Le fils de Céline et René a publié un égoportrait et en légende, une ligne de la chanson de NAV, «Wanted You».

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@pavdarawse) le 18 Déc. 2017 à 7 :45 PST

«She almost made me think that all she want is me» (elle m’a presque fait croire que j’étais tout ce qu’elle voulait).

Une chose est certaine, le nouveau look de René-Charles est cette fois beaucoup moins polarisant.