Nous précisions, hier, les noms de pays de genre masculin commençant par une consonne ou un h attirent l’article « au » : au Canada. Le pays est-il de genre féminin ou son nom commence-t-il par une voyelle ? On emploie alors l’adverbe « en » : en France, en Italie... Les noms de pays au pluriel sont précédés du déterminant « aux » : aux États-Unis. Mais, oh surprise ! il y a des exceptions. Ex. : Julien est allé à Cuba ; Adélaïde, elle, ira en ou à Haïti. Dire qu’en anglais on dit simplement to go to... Croatia, Morocco, Tanzania, Turkmenistan...