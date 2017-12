Tout le monde s'arrachera les bûches de cette pâtisserie montréalaise cette année

À l’approche de Noël, vous êtes peut-être celui ou celle qui est mandaté(e) d’amener le dessert chez la parenté le soir du 24 ou le 25.

Règle générale, on a le réflexe d’amener une bûche de Noël afin de respecter la tradition des Fêtes. Cela dit, on ne veut pas nécessairement se tourner vers les bûches d’épicerie et le casse-tête se corse si en plus on ajoute des intolérances, des allergies ou des préférences alimentaires à l’équation.

Laissez tomber les tracas pour les Fêtes, puisqu’on pense avoir trouvé LA bûche qui plaira à tout le monde autour de la table.

La pâtisserie Petit Lapin, un secret bien gardé de Westmount, propose une variété de délices sans allergènes, sans gluten et véganes faits en grande partie à partir de farine de pois chiche.

Pour leur collection des Fêtes, en plus des biscuits et des cupcakes, ils proposent trois bûches de Noël à saveur de chocolat, vanille et la meilleure (selon nous) à la framboise, faites avec des framboises fraîches et de la farine de pois chiches.

En plus d’être adorables comme tout, ces bûches sont aussi délicieuses et berneront les sceptiques qui croient que « végane » est synonyme de «plate».

La pâtisserie s’implique grandement auprès des enfants allergiques de la province par le biais de la Fondation Petit Lapin. Sa mission? Offrir l’opportunité aux familles québécoises moins fortunées d’offrir un gâteau d’anniversaire pour leurs enfants aux prises avec une allergie.

Pour Viviane, la fondatrice, c’était la suite logique après l’ouverture de la pâtisserie. Elle qui a aussi un enfant allergiques à 30 aliments.

Pour les familles qui veulent faire la demande, c’est aussi simple que de remplir un formulaire en ligne sur le site de la Fondation. Notez que la demande doit être accompagnée d’une attestation d’un allergologue. La demande sera ensuite traitée et peu importe où vous habitez au Québec, le gâteau vous sera ensuite livré.

Voilà un endroit à mettre au top de votre liste en ce temps des Fêtes!

Pâtisserie Petit Lapin

342A Avenue Victoria

