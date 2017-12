Une octogénaire retrouvée sans vie dans son appartement incendié

Les pompiers ont retrouvé le corps inanimé d'une octogénaire dans son appartement après qu’il ait été la proie des flammes lors d’un incendie qui a pris naissance dans la Boulangerie Guizot durant la nuit de lundi à mardi, dans le secteur de Villeray, à Montréal.

L’appel d’urgence a été reçu vers 1 h 30 par les pompiers qui sont rapidement arrivés sur la rue Guizot près du boulevard Saint-Laurent. Le corps de la dame de 88 ans a été découvert dans les décombres vers 3 h 30 une fois que l'incendie ait été maîtrisé.

L’édifice en flammes compte trois étages, la boulangerie occupe le premier alors que deux appartements se partagent chacun des deux autres étages.

Les pompiers ont dû évacuer le bâtiment puisque le feu s’est rapidement propagé aux logements situés au-dessus du commerce.

Dans une bâtisse adjacente, les sapeurs ont dû évacuer deux autres appartements.

Au total, plus d’une dizaine de personnes se sont retrouvées à la rue.

Le Service d’incendie de la Ville de Montréal (SIM) a dépêché 110 sapeurs pour maîtriser le brasier. «Avec le froid qui prévaut, il faut une équipe de relève. De plus, en raison de la grandeur de l’édifice, il fallait plus de monde pour éviter la propagation», a mentionné Ian Ritchie, chef des opérations du SIM.

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal. La scène sera analysée en matinée.

Le boulevard Saint-Laurent a été fermé à la circulation pour une durée indéterminée entre les rues Jarry et Liège, et ce, dans les deux directions et il a été rouvert peu avant 6 h du matin.